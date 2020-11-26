Второй день ингушские участники соревнуются на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»

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Второй день ингушские участники соревнуются на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, учащийся центра непрерывного образования для детей с ОВЗ Ахмед Цунтольгов соревновался с конкурсантами из 83-х регионов страны по компетенции «Бисероплетение».

«Как я уже говорила ранее, вне зависимости от исхода мероприятия все участники уже являются для меня победителями. Вы совершили отважный поступок, решив пройти конкурсные мероприятия! Желаю удачи! Верьте в себя и добивайтесь поставленной цели!» — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова, обращаясь к участникам «Абилимпикса».

Напомним, что Ингушетия в текущем году представлена в пяти компетенциях: медицинский и социальный уход, туризм, учитель начальных классов, массаж и бисероплетение. В колледже сервиса и быта города Назрани оборудованы 5 площадок в соответствии с установленными требованиями и установлены камеры.

Впервые национальный чемпионат проходит в очно-дистанционном формате. Работу участников будут оценивать эксперты в режиме реального времени с помощью средств визуального контроля.

Любой желающий может наблюдать за ходом соревнований и всеми событиями чемпионата с помощью мобильного приложения, разработанного национальным центром «Абилимпикс» специально к мероприятию, а также на официальном сайте «Абилимпикс» и в социальных сетях.

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