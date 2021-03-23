ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

Согласно утвержденному документу:

• цель «Платформы больших данных» — создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций;

• к 2025 году компания планирует занять более 10% целевого рынка продуктов Big Data в России;

• компания в том числе планирует вывести на рынок платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной Big Data-инфраструктуре;

• в 2021 году компания планирует запустить более 30 пилотных проектов.

«Перед нашей компанией «Платформа больших данных» стоит амбициозная задача — к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд рублей, «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», — заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мы делаем ставку на синергию за счет объедения больших данных ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВТБ». Технические решения платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. Мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», — заявил член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data-инфраструктуре, Big Data-проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.

Напомним, Банк ВТБ и «Ростелеком» весной 2020 года создали СП «Платформа больших данных». В августе 2020 года компания представила первую в России универсальную геоплатформу, которая c применением Big Data и технологий искусственного интеллекта позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков.

В январе 2021 года компания «Платформа больших данных» объявила о запуске первого в России сервиса по предоставлению специализированных массивов обезличенных Big Data. Сервис дает компаниям «полуфабрикат» обработанных и подготовленных специализированных векторных представлений Big Data — Geo-embedding и может применяться для поиска оптимальных локаций для новых точек продаж, оценки потенциала и установления умных KPI в ранее открытых точках, оценки инвестиционной привлекательности проектов; позволяет специалистам Data Scientists даже без опыта в геоаналитике полноценно объединять полученные геоданные с уже применяющимися в компании.