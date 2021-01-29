Вступили в силу новые запреты в отношении никотинсодержащей продукции и кальянов

Теперь никотинсодержащая продукция и кальяны приравнены к обычным сигаретам.

На их употребление, рекламу и продажу накладываются те же ограничения, что и на обычные сигареты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, отныне продажа крепкой (более 20 мг/мл никотина) и синтетической никотинсодержащей продукции запрещена.