Вступили в силу новые запреты в отношении никотинсодержащей продукции и кальянов

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С 28 января вступили в силу новые запреты в отношении никотинсодержащей продукции и кальянов.

Теперь никотинсодержащая продукция и кальяны приравнены к обычным сигаретам.

На их употребление, рекламу и продажу накладываются те же ограничения, что и на обычные сигареты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, отныне продажа крепкой (более 20 мг/мл никотина) и синтетической никотинсодержащей продукции запрещена.

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