Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн пройдёт 27 июня

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Министерство просвещения рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвящённые выпускникам школ 2019/20 учебного года.

Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», сообщило образовательное ведомство.

В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны.

Также на этой неделе в стране продолжаются мероприятия, посвящённые «Последнему звонку». Ранее большой праздничный марафон в поддержку выпускников в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» собрал на одной площадке школьников, родителей и педагогов. К марафону видеопоздравлений подключаются участники от Дальнего Востока до Калининграда, собрав на сегодняшний день более 2 миллионов зрителей. В акциях и флешмобах с благодарностями педагогам и поздравлениями выпускников уже приняли участие свыше полумиллиона участников, и их количество непрерывно растёт.

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