Турнир

Всероссийский турнир по комплексному единоборству не будет проведен в Ингушетии

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Запланированный на первую декаду февраля III Всероссийский турнир по комплексному единоборству памяти судебных приставов, погибших при исполнении служебных обязанностей, не состоится.

Как сообщил нашей газете организатор соревнований, президент Ассоциации спортивных единоборств Ингушетии Абти Яндиев, причиной для отказа в проведении спортивного мероприятия во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева стали проблемы с обеспечением пожарной безопасности.

«Турниры проводим не только мы и не только этот, а еще много людей и организаций, поэтому надеемся на самое скорое разрешение этого вопроса», — заявил Яндиев.

Он также добавил, что солидарен с руководителем спортивного ведомства в принципиальности его подходов к реорганизации системы спортивной работы в регионе. «Убежден, что организационные, кадровые и иного рода инициативы нового министра принесут столь ожидаемый результат»,- подытожил руководитель федерации.

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