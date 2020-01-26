Всероссийский турнир по комплексному единоборству не будет проведен в Ингушетии

Как сообщил нашей газете организатор соревнований, президент Ассоциации спортивных единоборств Ингушетии Абти Яндиев, причиной для отказа в проведении спортивного мероприятия во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева стали проблемы с обеспечением пожарной безопасности.

«Турниры проводим не только мы и не только этот, а еще много людей и организаций, поэтому надеемся на самое скорое разрешение этого вопроса», — заявил Яндиев.

Он также добавил, что солидарен с руководителем спортивного ведомства в принципиальности его подходов к реорганизации системы спортивной работы в регионе. «Убежден, что организационные, кадровые и иного рода инициативы нового министра принесут столь ожидаемый результат»,- подытожил руководитель федерации.