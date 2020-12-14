Всероссийский фестиваль «Наука 0+» в режиме онлайн прошел в Ингушском госуниверситете

Основная тема фестиваля науки 2020 года — «Физика будущего». В рамках мероприятия в Ингушском госуниверситете прошли конференции, открытые лекции, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

«Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Основная цель такого масштабного научного мероприятия — привлечь как можно больше молодежи, воспитать интерес к исследовательскому поиску, популяризировать фундаментальные знания, наладить диалог между наукой и обществом, рассказать, какие перспективы он открывает современному человеку, а также дать новые возможности для развития и роста молодым ученым», — отметили в пресс-службе.

Напомним, первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора, академика Виктора Садовничего. В 2011 году Фестиваль науки получил статус всероссийского и с тех пор проводится под эгидой Министерства образования и науки РФ.