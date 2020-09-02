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Всероссийская акция «Великое кино великой страны» пройдет в летнем амфитеатре в Назрани

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Сегодня, 2 сентября, в летнем амфитеатре в Назрани в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» зрители могут посмотреть кинофильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Советский художественный фильм снят по одноимённому рассказу Михаила Шолохова. Это режиссёрский дебют Сергея Бондарчука.

Показ кинофильма «Судьба человека» начнется в 17:00.

Акция «Великое кино великой страны» предполагает ежегодный показ одного фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в войне с фашистскими захватчиками.

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