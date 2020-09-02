Всероссийская акция «Великое кино великой страны» пройдет в летнем амфитеатре в Назрани

Советский художественный фильм снят по одноимённому рассказу Михаила Шолохова. Это режиссёрский дебют Сергея Бондарчука.

Показ кинофильма «Судьба человека» начнется в 17:00.

Акция «Великое кино великой страны» предполагает ежегодный показ одного фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в войне с фашистскими захватчиками.