Всероссийская акция «Великое кино великой страны» пройдет в летнем амфитеатре в Назрани
Сегодня, 2 сентября, в летнем амфитеатре в Назрани в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» зрители могут посмотреть кинофильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Советский художественный фильм снят по одноимённому рассказу Михаила Шолохова. Это режиссёрский дебют Сергея Бондарчука.
Показ кинофильма «Судьба человека» начнется в 17:00.
Акция «Великое кино великой страны» предполагает ежегодный показ одного фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в войне с фашистскими захватчиками.