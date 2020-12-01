«В частности, речь шла о наших студентах, обучающихся в духовном университете Аль-Азхар в Каире. Их там около 40 человек. Было отмечено: крайне важно, чтобы молодые люди из Ингушетии за рубежом не забывали об обычаях и традициях предков, придерживались традиционного ислама на примере своих отцов и дедов», — рассказал газете «Ингушетия» руководитель республиканского министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков.

Он отметил, что Всемирный совет мусульманских общин готов взять на себя расходы по поездке одного-двух представителей республики в Египет, для встречи с ингушскими студентами.

«Это должны быть авторитетные люди, к мнению которых ребята прислушаются, а слова не расходятся с делами», — подчеркнул Волков.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в Москве, в гостинице «Four Seasons», накануне состоялась встреча представителей региона с руководством ВСМО. Она была посвящена планированию сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Достигнута предварительная договоренность о проведении в Ингушетии международной научно-практической конференции «Роль ислама и мусульман в современном светском государстве» с привлечением широкого круга богословов разных конфессий, представителей академической науки, государственных деятелей и экспертов.

Также было сообщено, что Всемирный совет мусульманских общин может оказать помощь республике в строительстве центральной соборной мечети в Магасе.

Председатель ВСМО Али Рашид ан-Нуайми «лично обещал походатайствовать перед эмиром ОАЭ» по этому вопросу, отметили в Миннаце региона.

Во встрече в Москве приняли участие сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев, глава Миннаца Руслан Волков, его заместитель Ваха Беков, докторант Болгарской академии, специалист министерства Магомед Харсиев, ректор Сунженского исламского института Джабраил Мухлоев, руководитель постпредства республики при Президенте России Муслим Оздоев, старший совета тейпов Мухлоевых Хамзат Бузуртанов, заведующий центром арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Василий Кузнецов.

С арабской стороны — председатель Всемирного совета мусульманских общин Али Рашид Аль-Нуайми, исполнительный директор организации Халид Халифа Аль-Кааби, заместитель исполнительного директора и первый секретарь ВСМО Хасан Мохамед аль-Марзуки и Абдулазиз Манех Аль-Авбати.