Всемирный совет мусульманских общин может оказать помощь Ингушетии в строительстве мечети в Магасе

Об этом было сообщено на встрече представителей республики с руководством организации, штаб-квартира которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

«На встрече в Москве, в гостинице «Four Seasons», в частности, обсуждался вопрос оказания помощи ВСМО в строительстве республиканской мечети в городе Магасе, как главной трибуны для проповеди исламских идей умеренности и гуманизма», — сказал «Ингушетии» руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

По его словам, председатель ВСМО Али Рашид ан-Нуайми «лично обещал походатайствовать перед эмиром ОАЭ» по этому вопросу.

Ранее наше издание сообщало, что на встрече в Москве была достигнута договоренность о проведении в республике международной научно-практической конференции «Роль ислама и мусульман в современном светском государстве» с привлечением широкого круга богословов разных конфессий, представителей академической науки, государственных деятелей и экспертов.

Напомним, центральная мечеть столицы Ингушетии строится на площади в 20 га. Она рассчитана на 8500 мест, а с учетом цокольных помещений, эта цифра превышает 10 тыс. человек.