Всех юных участников турнира по дзюдо в Ингушетии наградили грамотами, медалями и вручили новогодние подарки

Свыше 100 участников разыграли медали в 13 весовых категориях. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и новогодними подарками. Обладатели золотых медалей в каждой весовой категории в качестве дополнительного бонуса получили еще и наручные часы.

Отрадно то, что организаторы турнира поощрили подарками всех участников, что стало большой радостью для юных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.