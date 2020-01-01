Всех юных участников турнира по дзюдо в Ингушетии наградили грамотами, медалями и вручили новогодние подарки
В последний день 2019 года в школе номер 14 Альтиевского административного округа Назрани состоялся третий ежегодный турнир населенного пункта по дзюдо среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2013 годов рождения.
Свыше 100 участников разыграли медали в 13 весовых категориях. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и новогодними подарками. Обладатели золотых медалей в каждой весовой категории в качестве дополнительного бонуса получили еще и наручные часы.
Отрадно то, что организаторы турнира поощрили подарками всех участников, что стало большой радостью для юных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.