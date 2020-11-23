Все регионы России перейдут на новую систему социального страхования с 1 января 2022 года

На протяжении многих лет данные выплаты производились работодателем, а затем работодатель перечислял страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) за вычетом данных расходов.

Как рассказала газете «Ингушетия» доцент кафедры экономики и финансового права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Надежда Гусельщикова, преимущество нововведений заключается в том, что упрощается работа бухгалтера, в его обязанности будет входить только предоставление определенного пакета документов в ФСС РФ; пособия сотрудников не будут зависеть от начисленных страховых взносов работодателя; отсутствие личного обращения сотрудника к работодателю о выплате пособия; гарантия получения пособия не зависимо от финансового состояния организации.

Сегодня в пилотном проекте «Прямые выплаты» участвует более 50 регионов. Первыми его участниками стали Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская область.