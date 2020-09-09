Все новые объекты в Назрани будут создаваться с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями

Важным является необходимость обустройства съезда с тротуаров, а также доступность остановочных павильонов для маломобильных групп населения.

Также мэр Назрани обсудил с депутатом Народного собрания Ингушетии Лейлой Дзейтовой и председателем общества инвалидов республики Хавой Колоевой возможность создания муниципального транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достичь существенных результатов в данном направлении», — поделился мэр.