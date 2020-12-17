Пресс-конференция

Все, что мы делаем по поддержке экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест — Президент России

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Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7 процента, сейчас, он подрос до 6,3%, отметил на большой ежегодной пресс-конференции в четверг Президент России.

«Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3 процента, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели», — отметил Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в основе российской идентичности лежит «единение народа, при какой бы то ни было угрозе». Это проявилось в достаточно сложных условиях пандемии Covid-19.

«То, что мы все видели — работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке — вот это общенациональное единение, я уже не говорю про движение «Мы вместе», — сказал Путин.

По его словам, «это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества», и оно, на его взгляд, является «определяющим и решающим для нашей страны».

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