Приговор

ВС оправдал ранее осужденного экс-министра экономики Ингушетии Бексултана Бузуртанова

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Бексултан Бузуртанов

Верховным судом республики вынесен оправдательный приговор в отношении ранее осужденного экс-министра экономики региона Бексултана Бузуртанова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе суда.

ВС Ингушетии рассмотрел уголовное дело в отношении Бексултана Бузуртанова по апелляционным представлению государственного обвинителя и жалобе защитника на приговор Магасского районного суда республики от 25 февраля 2020 года, говорится в релизе.

Органами предварительного следствия Бузуртанов обвинялся в том, что он, являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта России, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

Приговором Магасского районного суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России, Бузуртанов был осужден к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, от которого был освобожден на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, обсудив доводы апелляционных представления и жалобы, судом апелляционной инстанции установлено несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также неправильное применение уголовного закона, отметили в пресс-службе ВС Ингушетии.

Напомним, Бузуртанов обвинялся в том, что якобы незаконно выдал свидетельство ООО «Молоко Ингушетии» об осуществлении предприятием инвестиционной деятельности в регионе. Это полностью освобождало мясо-молочный комплекс от арендной платы за здания, сооружения и оборудование и на 95% снижало аренду за земельные участки.

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