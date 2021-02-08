ВС Ингушетии подтвердил арест предполагаемого «финансиста» террористов
Верховный суд республики оставил в силе решение первой инстанции о продлении ареста местному жителю, обвиняемому в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель суда.
«Постановление Магасского районного суда о продлении срока содержания под стражей мужчины сроком на два месяца, а всего до восьми месяцев оставлено без изменения, а апелляционная жалоба его защитника — без удовлетворения», — пояснил собеседник издания.
Следователи считают, что обвиняемый финансировал организацию «Исламское государство», признанную террористической, предоставив ее участникам денежные средства в наличной и безналичной форме в размере 25 100 долларов США.