ВС Ингушетии подтвердил арест предполагаемого «финансиста» террористов

«Постановление Магасского районного суда о продлении срока содержания под стражей мужчины сроком на два месяца, а всего до восьми месяцев оставлено без изменения, а апелляционная жалоба его защитника — без удовлетворения», — пояснил собеседник издания.

Следователи считают, что обвиняемый финансировал организацию «Исламское государство», признанную террористической, предоставив ее участникам денежные средства в наличной и безналичной форме в размере 25 100 долларов США.