Врио министра спорта Ингушетии присвоено звание заслуженного тренера России

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И. о. министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоеву присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».

По информации пресс-службы Минспорта республики, приказ о его присуждении подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Али Дошхоклоев последние восемь лет работал в должности старшего тренера сборной команды России по греко-римской борьбе среди юниоров в Центре спортивной подготовки сборной команды России, является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии.

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