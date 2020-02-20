Врио министра спорта Ингушетии присвоено звание заслуженного тренера России

По информации пресс-службы Минспорта республики, приказ о его присуждении подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Али Дошхоклоев последние восемь лет работал в должности старшего тренера сборной команды России по греко-римской борьбе среди юниоров в Центре спортивной подготовки сборной команды России, является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии.