Врио министра спорта Ингушетии присвоено звание заслуженного тренера России
И. о. министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоеву присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».
По информации пресс-службы Минспорта республики, приказ о его присуждении подписал министр спорта России Олег Матыцин.
Али Дошхоклоев последние восемь лет работал в должности старшего тренера сборной команды России по греко-римской борьбе среди юниоров в Центре спортивной подготовки сборной команды России, является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии.