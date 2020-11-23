Временно проживающая в Ингушетии жительница Таджикистана заставляла малолетнего сына попрошайничать

Отмечается, что 22 ноября текущего года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по Назрани на территории рынка «Мархаба» установлен факт вовлечения временно проживающей в городе уроженкой Таджикистана своего двухлетнего сына в попрошайничество.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).