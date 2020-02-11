Попрошайничество

Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать детей

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Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрановскому району Ингушетии выявлен факт вовлечения в совершение антиобщественных действий двух подростков.

Детей заставляла попрошайничать 48-летняя мать, временно проживающая в городе Назрани, которая неоднократно попадала в поле зрения полиции и привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Совершение данного преступления в соответствии с действующим законодательством России влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, говорится в релизе.

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