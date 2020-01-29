Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать 13-летнюю дочь

43-летняя женщина, временно проживающая на обслуживаемой правоохранителями территории, неоднократно попадала в поле зрения полиции и привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России.

Перспектива уголовного наказания женщину не смутила, практику своей противоправной деятельности не оставила, в результате в отношении нее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Нерадивая родительница отпущена под подписку о невыезде. Расследование продолжается, говорится в релизе.