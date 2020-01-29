Попрошайничество

Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать 13-летнюю дочь

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В городе Назрани на территории рынка «Мархаба» выявлен факт вовлечения матерью в попрошайничество своей 13-летней дочери, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

43-летняя женщина, временно проживающая на обслуживаемой правоохранителями территории, неоднократно попадала в поле зрения полиции и привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России.

Перспектива уголовного наказания женщину не смутила, практику своей противоправной деятельности не оставила, в результате в отношении нее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Нерадивая родительница отпущена под подписку о невыезде. Расследование продолжается, говорится в релизе.

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