Попрошайничество

Временно проживающая в Ингушетии иностранка вовлекла в попрошайничество 6-летнюю дочь

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Сотрудниками ОМВД России по Назрани на территории рынка «Мархаба» выявлен факт вовлечения в попрошайничество 48-летней гражданкой одной из среднеазиатских республик, временно проживающей в Ингушетии, своей 6-летней дочери.

Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП России. Вместе с тем, перспектива уголовного наказания ее не смутила, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении правонарушительницы полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершении антиобщественных действий». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание за совершение данного преступления в соответствии с действующим законодательством предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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