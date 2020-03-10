Врачи международного медицинского центра «Синай» начали приём пациентов на курорте «Армхи»

Таким образом, курорт возвращается к своим истокам, ведь лечить от легочных болезней в «Армхи» начали около 100 лет назад. Теперь же на курорте будут лечить не только легкие, но и все тело.

Пациентов принимают кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, мануальный терапевт и другие врачи. Стаж специалистов — от 10 лет. Медицинское оборудование «Синая» позволяет пройти такие процедуры, как электрофорез, вытяжение позвоночника, разные виды массажа, в том числе и детский, УЗИ, СМТ и другие.

Все подробности можно получить по телефону курорта «Армхи»: +7 (928) 797-33-66.