Здоровье

Врачи международного медицинского центра «Синай» начали приём пациентов на курорте «Армхи»

0

Врачи международного медицинского центра «Синай» начали приём пациентов на курорте «Армхи», в горном Джейрахском районе Ингушетии.
 

Таким образом, курорт возвращается к своим истокам, ведь лечить от легочных болезней в «Армхи» начали около 100 лет назад. Теперь же на курорте будут лечить не только легкие, но и все тело.

Пациентов принимают кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, мануальный терапевт и другие врачи. Стаж специалистов — от 10 лет. Медицинское оборудование «Синая» позволяет пройти такие процедуры, как электрофорез, вытяжение позвоночника, разные виды массажа, в том числе и детский, УЗИ, СМТ и другие.

Все подробности можно получить по телефону курорта «Армхи»: +7 (928) 797-33-66.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские армрестлеры успешно выступили на чемпионате России в Перми
Цена на золото достигла максимума за последние восемь лет
В ингушской Сунже прошёл молодежный конкурс граффити
Общественники Ингушетии выступили в поддержку конституционной поправки о статусе русского языка
Четыре пожара произошло в Ингушетии в понедельник, никто не пострадал
В текущем году фермеры Ингушетии намерены высадить около 300 га винограда
Дзюдоисты из Карабулака стали чемпионами и призерами турнира в Железноводске
Калиматов от всех ингушей выразил слова соболезнования и поддержки жителям КБР в связи с 76-летием депортации балкарцев
В Ингушетии пройдет мастер-класс по особенностям онлайн-торговли
Сулейм Гомкортиев стал победителем турнира по дзюдо в Железноводске
Калиматов поздравил женщин с «замечательным весенним праздником»

Главное

Яндекс.Метрика

 