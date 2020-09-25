Врачи Центра Алмазова спасли от инвалидности 63-летнего пациента из Ингушетии

Как сообщает пресс-служба медучреждения, в центр обратился 63-летний мужчина из Ингушетии. У него постепенно отказывали ноги, ходить становилось все труднее, а неврологи по месту жительства, выполнив МРТ, заподозрили опухоль спинного мозга или инфекционное поражение.

В НМИЦ врачи отделения нейрохирургии сразу обратили внимание на наличие у пациента двух характерных признаков: диффузного многоуровневого отека спинного мозга и серпантинной вены, что указывало на совершенно другой диагноз — спинальную дуральную артериовенозную фистулу.

Это достаточно редкая патология, при которой в определенный момент по непонятным причинам в позвоночнике открывается патологический сосудистый микрошунт — сообщение, из-за которого артериальная кровь напрямую поступает в вену, осуществлявшую отток от спинного мозга. Из-за этого спинной мозг переполняется кровью, отекает, что вызывает постепенное нарушение функции нижних конечностей.

«Поскольку эта патология действительно нечастая (5 случаев на 1 млн пациентов в год), по статистике, более чем 70% пациентов правильный диагноз ставят только по прошествии года и более от начала болезни. У многих за это время развивается грубый неврологический дефицит, утрачивается способность ходить. В нашей практике это уже 12 случай лечения, и только 3 пациентам предварительный диагноз артерио-дуральной фистулы был установлен до обращения в Центр Алмазова», — цитирует врача-нейрохирурга, кандидата медицинских наук Романа Коваленко пресс-служба НМИЦ.

После того как предположения врачей подтвердились, был сделан следующий этап — микрохирургическая операция. Под рентгеном медики определили точное расположение патологического сосуда. С целью контроля функций спинного мозга во время операции проводился нефрофизиологический мониторинг. Для этого пациенту установили специальные электроды, затем наложили временную клипсу на патологический сосуд и, убедившись в том, что он не участвует в нормальном кровоснабжении спинного мозга, пересекли его.

Слаженная работа и опыт врачей Центра Алмазова, доступность современного высокоинформативного диагностического оборудования позволили в короткий срок установить верный диагноз и оказать квалифицированную медицинскую помощь.

В настоящее время функции нижних конечностей практически полностью восстановились, пациент выписан, говорится в релизе.