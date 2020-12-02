Вперёд в будущее: Сбер вернул Жоржа Милославского

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В этом году лицом новогодней рекламной кампании Сбера станет самый первый бренд-амбассадор банка — Жорж Милославский. Персонаж, которого сыграл всенародно любимый актёр театра и кино Леонид Куравлёв в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», ещё в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе».

Одна из компаний экосистемы Сбера сделала возращение любимого персонажа россиян возможным. Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта, создателям ролика необходимо было синтезировать его голос, который является важной составляющей образа героя. Эту нестандартную задачу решали специалисты Группы ЦРТ, входящей в экосистему Сбера.

Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определённому текстовому шаблону. В случае с голосом Леонида Куравлёва задача требовала нестандартного подхода. Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учётом того что актёр на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актёр менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывалась фоновая музыка и шум плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты. В общей сложности в распоряжении команды ЦРТ было около 4 минут разнообразно звучащей речи актёра в разных кинолентах. Эти аудиодорожки легли в основу обучения системы TTS и синтеза речи. Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что — архивная запись. Однако специальные системы детектирования, которые разрабатывает Группа ЦРТ, способны определить искусственность голоса. Это позволяет защититься от хакеров и безопасно использовать TTS в коммерческих проектах компании.

Благодаря такой кропотливой работе Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

В нашей новой рекламной кампании мы хотели ещё раз рассказать, что сегодня Сбер уже больше чем банк. А как это сделать просто и технологично? Используя самые передовые технологии, которые у нас есть, мы не только перенесли Жоржа Милославского в 2020 год, но и смогли объединить сразу несколько поколений нашей страны и зарядить предпраздничным настроением, которое так сегодня необходимо всем нам. Вся представленная история — это знакомство героя с новым миром, динамичным, цифровым, полным возможностей. И в этом увлекательном путешествии у любимого киноперсонажа есть доверенный и надёжный помощник — Сбер.

Новогодний высокотехнологичный ролик Сбера доступен по ссылке.

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