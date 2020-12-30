Впервые врачи института Склифосовского будут принимать ингушских пациентов на курорте «Армхи»

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Впервые в Ингушетии доктора из НИИ СП имени Н. В. Склифосовского будут принимать ингушских пациентов 16 и 17 января на курорте «Армхи».

После приема врачи смогут отобрать людей с более сложным диагнозом, направлять их в институт Склифосовского на лечение по ОМС, а потом возвращать в «Армхи» на реабилитацию.

Принимать будут: Петр Ярцев — хирург, онколог, руководитель отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии, доктор медицинских наук; Тарас Михайликов — врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук; Илья Кирсанов — хирург, проктолог, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук; Любовь Тверитнева — хирург, гастроэнтеролог, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук; Юрий Тетерин — врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением, кандидат медицинских наук; Наталья Шаврина — УЗИ-специалист, врач высшей категории ультразвуковой диагностики; Радима Дзейтова — хирург, врач высшей категории.

Номер для предварительной записи: 8 (800) 511-64-31.

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