Убийство

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Ингушетии своим соседом

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По факту убийства жителя Ингушетии своим соседом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 10 сентября текущего года примерно в 20 часов, 49-летний житель сельского поселения Нестеровское Сунженского района республики, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес проникающие ножевые ранения в различные части тела 61-летнему мужчине, проживающему по соседству, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений потерпевший скончался в Сунженской районной больнице.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что правоохранители разыскивают жителя сельского поселения Нестеровское, подозреваемого в убийстве своего соседа и устроившего, после этого, ДТП с «Газелью» в том же населенном пункте.

 

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