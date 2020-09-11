Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Ингушетии своим соседом

По данным следствия, 10 сентября текущего года примерно в 20 часов, 49-летний житель сельского поселения Нестеровское Сунженского района республики, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес проникающие ножевые ранения в различные части тела 61-летнему мужчине, проживающему по соседству, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений потерпевший скончался в Сунженской районной больнице.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что правоохранители разыскивают жителя сельского поселения Нестеровское, подозреваемого в убийстве своего соседа и устроившего, после этого, ДТП с «Газелью» в том же населенном пункте.