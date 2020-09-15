Убийство

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины в Ингушетии

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Следователем следственного отдела по городу Назрани регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России — «убийство».

По данным следствия, в понедельник, 14 сентября текущего года, вечером, вблизи коммерческого павильона, расположенного на проспекте Базоркина в Назрани, неустановленное лицо из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвело выстрелы в 52-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения, от которых потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба ведомства.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего.

 

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