Возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины в Ингушетии

По данным следствия, в понедельник, 14 сентября текущего года, вечером, вблизи коммерческого павильона, расположенного на проспекте Базоркина в Назрани, неустановленное лицо из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвело выстрелы в 52-летнего местного жителя, причинив ему огнестрельные ранения, от которых потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба ведомства.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего.