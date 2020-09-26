Возбуждено уголовное дело по факту изъятия фальсифицированного алкоголя в Ингушетии

Всего в ходе осмотра места происшествия изъято 136 бутылок водки и коньяка с названиями «Нефть», «Царская», «Дербент», «Старый Кенигсберг» и другие, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Экспертизой установлено, что указанная алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ и представляет реальную опасность для здоровья и жизни людей.