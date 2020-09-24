Возбуждено уголовное дело из-за гибели ребенка при пожаре в частном доме в Ингушетии
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.
Как сообщалось ранее, 22 сентября текущего года ночью в домовладении, расположенном на улице Суворова в городе Сунжа, произошло возгорание мансардного жилого помещения. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС в указанном помещении обнаружено тело мальчика в возрасте около 3-х лет, с обширными термическими ожогами.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия, говорится в релизе.