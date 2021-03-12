«Мы никогда не забудем, как проявили себя наши волонтеры во время коронавирусной пандемии. Ребята охотно откликаются для оказания помощи пожилым людям, участвуют в акциях помощи малоимущим семьям, детям—инвалидам. Важно не быть посторонними наблюдателями и делать то, что в наших силах — каждому — там, где можно проявить инициативу, что-то сделать своими силами. Сколько раз наша молодежь проводила субботники и своими силами очищала берега рек! Эту практику надо расширять, она должна стать доброй традицией, как в былые времена «белхий» (общественные работы): так вы будете помогать улучшать внешний облик республики и подадите хороший пример как сверстникам, младшему поколению, так и старшим, которым станет совестно сорить и портить окружающую среду», — отметил руководитель субъекта.

Перед началом встречи Калиматов ознакомился с презентациями ведущих добровольческих организаций на стендах, где были представлены результаты их деятельности в виде справочной информации и наглядных пособий, макетов. По его словам, экспозиция произвела хорошее впечатление, она показала, что у молодежи большой потенциал и активная гражданская позиция.

«Я все больше убеждаюсь, что наши молодые люди, в основной своей массе, амбициозные, здоровые, они проникнуты проблемами, интересуются общественно-политическими и социально-экономическими процессами, хорошо информированы о современном мире и происходящих событиях», — отметил он.

Встреча прошла в формате диалога. С самого начала Калиматов обратился к присутствующим ребятам с призывом говорить максимально откровенно.

«Запретных тем нет. Кроме привычных для вас, правильных вещей, которые вы делаете, есть еще два вопроса, которые хочу обсудить с вами — экология души и экология разума. Что нам с этим делать? Души загрязнили социальные сети и отсутствие занятости у молодежи, разум затуманен. Давайте поговорим еще и об этом», — подчеркнул Глава республики.

Молодежь подняла такие вопросы, как запуск республиканской экологической программы по внедрению системы сбора вторичного сырья, замена обычных полиэтиленовых пакетов на эко-сумки в крупных торговых точках региона, чтобы снизить уровень загрязнения и пропагандировать эко-культуру среди населения.

Также поднималась тема мошенничества в благотворительной сфере и борьбы с этим явлением, подрывающим авторитет добровольческих организаций, занимающихся сбором пожертвований для нуждающихся и больных жителей республики. Молодежь смогла обсудить и проблемные вопросы, касающиеся образования, трудоустройства.

Калиматов поблагодарил ребят за их благую деятельность и призвал продолжать в том же духе, помогая во всех областях, поскольку их труд несет в себе в большей степени воспитательный посыл для всего населения Ингушетии, вне зависимости от возрастов, и призывает более ответственно относиться к чистоте.

Глава субъекта ответил на все вопросы участников встречи, а в завершение мероприятия вручил благодарственные письма руководителям волонтерских движений.

Во встрече приняли участие молодежные общественные организации и добровольческими движения — «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Клуб добрых людей», «Ассоциация ремесленников Ингушетии» и «Добро ИнгГУ». В ней также приняли участие экоактивисты региона, которые реализуют различные проекты и регулярно участвуют в экологических акциях. Среди них члены регионального отделения «Российского экологического общества», Всероссийского общественного движения «Волонтеры—экологи» и добровольческого клуба «Ecolove», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.