Воспитанники Сунженской коррекционной школы-интерната посетили музей изобразительных искусств

Заместитель директора музея Асет Евлоева провела для учащихся обзорную экскурсию по экспозиционным залам и выставкам, а также рассказала гостям об истории, традициях и культуре ингушского народа.

Внимание детей особенно привлек этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века» в зале декоративно-прикладного искусства, где им рассказали о семейном быте предков.