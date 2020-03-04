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Воспитанники Сунженской коррекционной школы-интерната посетили музей изобразительных искусств

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Воспитанники Сунженской коррекционной общеобразовательной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей вместе со своими педагогами и заместителем директора по воспитательной работе Марем Арапхановой посетили Государственный музей изобразительных искусств Ингушетия, сообщает пресс-служба учреждения.

Заместитель директора музея Асет Евлоева провела для учащихся обзорную экскурсию по экспозиционным залам и выставкам, а также рассказала гостям об истории, традициях и культуре ингушского народа.

Внимание детей особенно привлек этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века» в зале декоративно-прикладного искусства, где им рассказали о семейном быте предков.

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