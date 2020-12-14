Воспитанники спортивной школы «Яндаре» успешно выступили на международном турнире по дзюдо

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, ребята завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Так, «золото» у Елхароева Магомеда (55 кг), Елхароева Исмаила (46 кг) и Хамхоева Рахима (38 кг). Обладателями серебряных наград стали Боков Адам (42 кг) и Боков Ислам (38 кг). Бронза в активе у Бисаева Якуба в весовой категории до 50 кг.