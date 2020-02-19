Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Умар Кусиев занял второе место в весовой категории до 60кг, Абдула Гелисханов — второе место в весовой категории до 80кг. Тренер: Юсуф Аксагов.

Первенство России по вольной борьбе пройдёт с 4 по 6 марта 2020 года в Наро-Фоминске (Московская область).