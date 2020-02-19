Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе
Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и отобрались на Первенство России.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Умар Кусиев занял второе место в весовой категории до 60кг, Абдула Гелисханов — второе место в весовой категории до 80кг. Тренер: Юсуф Аксагов.
Первенство России по вольной борьбе пройдёт с 4 по 6 марта 2020 года в Наро-Фоминске (Московская область).