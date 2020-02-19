Борьба

Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе

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Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и отобрались на Первенство России.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Умар Кусиев занял второе место в весовой категории до 60кг, Абдула Гелисханов — второе место в весовой категории до 80кг. Тренер: Юсуф Аксагов.

Первенство России по вольной борьбе пройдёт с 4 по 6 марта 2020 года в Наро-Фоминске (Московская область).

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