Воспитанники секции борьбы из АО Гамурзиевский стали призерами открытого турнира по дзюдо
Пятеро воспитанников секции борьбы из АО Гамурзиевский Назрани стали призерами проходившего накануне в сельском поселении Экажево открытого турнира по дзюдо среди младших юношей.
Как сообщил «Ингушетии» представитель команды, юные дзюдоисты Осман Албогачиев, Мансур Албогачиев и Алисхан Костоев завоевали серебряные медали в категориях до 29 кг, 34 кг и свыше 55 кг соответственно. Магомед-Басир Гамурзиев (32 кг) и Тагир Богатырев (+81 кг) удостоились бронзовых наград.
Тренируются спортсмены под руководством опытного наставника Мурада Богатырева в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.
Отметим, что данные соревнования прошли в сельском поселении Экажево накануне и были приурочены к присвоению местной спортивной школе статуса «Школы олимпийского резерва».