Воспитанники секции борьбы из АО Гамурзиевский стали призерами открытого турнира по дзюдо

Как сообщил «Ингушетии» представитель команды, юные дзюдоисты Осман Албогачиев, Мансур Албогачиев и Алисхан Костоев завоевали серебряные медали в категориях до 29 кг, 34 кг и свыше 55 кг соответственно. Магомед-Басир Гамурзиев (32 кг) и Тагир Богатырев (+81 кг) удостоились бронзовых наград.

Тренируются спортсмены под руководством опытного наставника Мурада Богатырева в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что данные соревнования прошли в сельском поселении Экажево накануне и были приурочены к присвоению местной спортивной школе статуса «Школы олимпийского резерва».