Единоборства

Воспитанники Мурада Богатырева стали победителем и призерами турнира по дзюдо в Железноводске

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Дзюдоисты из Гамурзиево накануне успешно выступили на турнире в Железноводске, сообщил «Ингушетии» тренер юных спортсменов Мурад Богатырев.

По словам наставника, Мансур Албогачиев стал победителем турнира в весе до 34 кг. Сулейман Гомкортиев и Микаил Богатырев завоевали «серебро» в категориях до 30 кг и 50 кг соответственно. Бронзовых наград удостоились Осман Албогачиев (30 кг), Магомед-Амин Дзейтов (30 кг), Магомед-Басир Гамурзиев (34 кг) и Ибрагим Эсмурзиев (50 кг).

Тренируются юные спортсмены на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством опытного наставника Мурада Богатырева.

Отметим, что Х традиционный турнир по дзюдо города-курорта Железноводска проходил на КМВ в минувшие выходные. В соревнованиях принимали участие девушки и юноши 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

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