Борьба

Воспитанники клуба «Чингиз» стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Дагестане

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Исмаил Ханиев и Акрамат Шакриев, представляющие спортклуб «Чингиз», одержали уверенную победу на открытом турнире по вольной борьбе среди юношей в Дагестане. Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.

По его информации, Исмаилу Ханиеву не было равных в весе до 44 кг, а Акрамат Шакриев стал лучшим в категории до 52 кг.

Тренируются чемпионы под руководством Руслана Куштова и Мовлатгири Шакриева.

Отметим, что открытый турнир по вольной борьбе среди юношей в канун Нового года стартовал в дагестанском Кизилюрте. В соревнованиях по правилам UWW принимали участие атлеты2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. На протяжении двух дней они разыграли комплекты наград в общей сложности 14 весовых категориях. Победители и призеры состязаний были награждены кубками, медалями и грамотами.

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