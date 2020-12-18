Воспитанники Центральной школы искусств Ингушетии примут участие в концерте одаренных детей СКФО
Учащиеся Центральной школы искусств Ингушетии, бывшей Студии искусств, примут участие в концерте одаренных детей СКФО, сообщила пресс-служба учреждения.
Ранее газета «Ингушетия» писала о том, что Центральная школа искусств направила в оргкомитет проекта видеозапись выступления шестилетней пианистки Розы Мамиловой, которая исполнила «Поэтическую картинку № 1» Эдварда Грига.
А сегодня по приглашению организаторов концерта направлены еще два видеовыступления: учащейся класса фортепиано, лауреата межрегионального конкурса юных музыкантов «Наши надежды» Сафии Маматиевой, воспитанницы А. Н. Макаровой, и юной скрипачки, лауреата Всероссийского конкурса «Дорогу талантам» Ясмины Тутаевой, воспитанницы Г. В. Дружининой.
Сафия Маматиева исполняет произведение Уильяма Гиллока «Старая Вена», а Ясмина Тутаева — скрипичную композицию Жозефа-Эктора Фьокко «Аллегро».
Напомним, организатором онлайн-концерта одаренных детей республик СКФО выступает Республиканский лицей искусств Северной Осетии.