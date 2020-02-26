Воспитанники бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили в Москве на международном турнире
Воспитанники Ислама Ахильгова из бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на открытом Международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Колизей. Битва за пояса 2». Соревнования проходили в Москве.
По информации пресс-службы Минспорта республики, ингушские мастера смешанных единоборств завоевали 11 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медали.
Так, «золото» для своего клуба добыли Галаев Джамбулат, Медаров Ахмед, Нальгиев Ахмед, Кодзоев Бекхан, Цечоев Магомед, Эльджаркиев Умар, Теркакиев Саид, Цечоев Абдул-Малик, Толдиев Амир, Гуражев Заурбек и Дидигов Анзор.
Серебряными призерами стали Галаев Шамиль, Мерешков Алим, Мерешков Ислам и Долгиев Ислам.
Единственным обладателем «бронзы» стал Цечоев Мухамад.