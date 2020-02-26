Единоборства

Воспитанники бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили в Москве на международном турнире

0

Воспитанники Ислама Ахильгова из бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на открытом Международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Колизей. Битва за пояса 2». Соревнования проходили в Москве.

По информации пресс-службы Минспорта республики, ингушские мастера смешанных единоборств завоевали 11 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медали.

Так, «золото» для своего клуба добыли Галаев Джамбулат, Медаров Ахмед, Нальгиев Ахмед, Кодзоев Бекхан, Цечоев Магомед, Эльджаркиев Умар, Теркакиев Саид, Цечоев Абдул-Малик, Толдиев Амир, Гуражев Заурбек и Дидигов Анзор.

Серебряными призерами стали Галаев Шамиль, Мерешков Алим, Мерешков Ислам и Долгиев Ислам.

Единственным обладателем «бронзы» стал Цечоев Мухамад.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В завершение Декады ингушского языка библиотекари провели просветительскую акцию в школах Сунжи
В Назрановском районе готовятся отметить День Конституции Республики Ингушетия
В сельском поселении Нестеровское проложили новый водопровод
В Сунженском районе Ингушетии готовятся открыть два дома культуры
Алаудин Боков возглавил постпредство Ингушетии при Президенте РФ
В Ингушетии безработный напал на супружескую пару с битой и пистолетом во время ссоры
Пятнадцатого участника протестного митинга в Магасе приговорили к сроку в колонии-поселения
Специальный учебно-лабораторный корпус построят для Ингушского государственного университета
К 250-летию единения Ингушетии с Россией во Франции и Турции пройдут дни культуры республики
В Ингушетии выберут лучший рынок и ярмарку
Малгобекский район Ингушетии обзавелся тремя ДК на 600 зрителей

Главное

Яндекс.Метрика

 