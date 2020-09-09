Воспитанники бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на международном турнире «Колизей. Битва за пояса 3»
Воспитанники Ислама Ахильгова из бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Колизей. Битва за пояса 3», который проходил в Москве.
В турнире принимали участие порядка 300 спортсменов из стран СНГ и различных субъектов России. Как и всегда «золотая» команда Ислама Ахильгова достойно представила свою республику, завоевав на этом турнире пятнадцать золотых, две серебряных и две бронзовых медали.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, первую ступень пьедестала почета заняли Бекхан Кодзоев, Амир Нальгиев, Ахмед Медаров, Джамбулат Галаев, Магомед Цечоев, Абдул-Малик Цечоев, Мухаммад Цечоев, Абдул-Малик Бузуртанов, Магомед Толдиев, Анзор Дидигов, Адам Гулиев, Умар Эльджаркиев, Алим Эльджаркиев, Дзаурбек Гуражев, Шамиль Галаев.
Обладателями серебряных медалей стали Адам Ахильгов и Микаил Нальгиев. «Бронза» в активе у Саида Теркакиева и Алима Мерешкова. В общекомандном зачете ингушские спортсмены завоевали первое место.