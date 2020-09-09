Воспитанники бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на международном турнире «Колизей. Битва за пояса 3»

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Воспитанники Ислама Ахильгова из бойцовского клуба «Панчер» успешно выступили на международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Колизей. Битва за пояса 3», который проходил в Москве.

В турнире принимали участие порядка 300 спортсменов из стран СНГ и различных субъектов России. Как и всегда «золотая» команда Ислама Ахильгова достойно представила свою республику, завоевав на этом турнире пятнадцать золотых, две серебряных и две бронзовых медали.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, первую ступень пьедестала почета заняли Бекхан Кодзоев, Амир Нальгиев, Ахмед Медаров, Джамбулат Галаев, Магомед Цечоев, Абдул-Малик Цечоев, Мухаммад Цечоев, Абдул-Малик Бузуртанов, Магомед Толдиев, Анзор Дидигов, Адам Гулиев, Умар Эльджаркиев, Алим Эльджаркиев, Дзаурбек Гуражев, Шамиль Галаев.

Обладателями серебряных медалей стали Адам Ахильгов и Микаил Нальгиев. «Бронза» в активе у Саида Теркакиева и Алима Мерешкова. В общекомандном зачете ингушские спортсмены завоевали первое место.

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