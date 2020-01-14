Воспитанники Абдулкадыра Хамхоева завоевали шесть наград на первенстве Сунженского района по боксу

По его словам, Мухаммад Хамхоев завоевал «золото» в категории до 30 кг. Ибрагим Хамхоев стал лучшим в весе до 32 кг, а Магомеду Гандарову и Абабукару Темурзиеву не было равных в категориях до 34 и 41,5 кг соответственно.

Хачеруеву Хадису досталось «серебро» в весе до 30 кг, бронзовая награда у Акрамана Балаева (43 кг).

Как подчеркнул Абдулкадыр Хамхоев, каждому из его воспитанников в рамках турнира пришлось провести по 2-3 боя. Открытое первенство Сунженского района по боксу проходило с 11 по 13 января нынешнего года. К участию в состязаниях допускались юноши 2006-2007 годов рождения.