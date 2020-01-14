Воспитанники Абдулкадыра Хамхоева завоевали шесть наград на первенстве Сунженского района по боксу
Шесть медалей различного достоинства завоевали подопечные Абдулкадыра Хамхоева на открытом юношеском первенстве Сунженского района по боксу. Об этом «Ингушетии» сообщил наставник юных спортсменов.
По его словам, Мухаммад Хамхоев завоевал «золото» в категории до 30 кг. Ибрагим Хамхоев стал лучшим в весе до 32 кг, а Магомеду Гандарову и Абабукару Темурзиеву не было равных в категориях до 34 и 41,5 кг соответственно.
Хачеруеву Хадису досталось «серебро» в весе до 30 кг, бронзовая награда у Акрамана Балаева (43 кг).
Как подчеркнул Абдулкадыр Хамхоев, каждому из его воспитанников в рамках турнира пришлось провести по 2-3 боя. Открытое первенство Сунженского района по боксу проходило с 11 по 13 января нынешнего года. К участию в состязаниях допускались юноши 2006-2007 годов рождения.