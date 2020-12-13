Грэпплинг

Восемь медалей завоевали грэпплеры из Ингушетии на турнире в Ставрополе

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Грэпплеры из Ингушетии выиграли пять золотых и три серебряных медали на открытом межрегиональном турнире R2-OPEN по спортивной борьбе, проходившем в Ставрополе.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Золотые медали у Джабраила Цалцаева, Хасана Саламова, Хамзата Тумгоева, Магомеда Амулгаева и Хадиса Парагульгова.

Серебряными призерами турнира стали Турпал Цомаев, Билял Измайлов и Хадис Парагульгов, который выступал в двух весовых категориях.

Тренируются спортсмены под руководством Имрана Магомедова.

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