Восемь медалей завоевали грэпплеры из Ингушетии на турнире в Ставрополе
Грэпплеры из Ингушетии выиграли пять золотых и три серебряных медали на открытом межрегиональном турнире R2-OPEN по спортивной борьбе, проходившем в Ставрополе.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Золотые медали у Джабраила Цалцаева, Хасана Саламова, Хамзата Тумгоева, Магомеда Амулгаева и Хадиса Парагульгова.
Серебряными призерами турнира стали Турпал Цомаев, Билял Измайлов и Хадис Парагульгов, который выступал в двух весовых категориях.
Тренируются спортсмены под руководством Имрана Магомедова.