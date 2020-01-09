Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году

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Восемь рабочих недель в 2020 году в России будут сокращенными. Они образуются из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре рабочих будней у россиян будет меньше, заметил представитель ведомства.

Первая короткая рабочая неделя выпадает на 9 и 10 января. В феврале неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня защитника Отечества: на работу придется выйти с 25 по 28 февраля. На день сократится рабочая неделя в марте благодаря Международному женскому дню.

В преддверии майских праздников рабочими будут дни с 27 по 30 апреля, а также 6-8 и 12-15 мая. В честь Дня России выходными объявят три дня — с 12 по 14 июня. Неделя, на которую придется День народного единства, окажется разбитой на две равные части: рабочими будут 2-3 и 5-6 ноября.

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