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Восемь детских садов введут в эксплуатацию в Ингушетии до конца весны

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В Ингушетии до конца мая текущего года завершат строительство 8 детсадов в различных населенных пунктах региона стоимостью свыше 1 млрд 300 млн рублей. Все объекты строятся по типовым проектам и рассчитаны на 220 мест, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Новые объекты образования откроют свои двери для жителей городов Магаса и Сунжи, АО Гамурзиевский, сельских поселений Троицкое, Али-Юрта, Средние Ачалуки и Яндаре. Строительство ведется в рамках реализации нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда» и ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здания поделены на три основных блока, каждый из которых имеет свой вход через лестницу в раздевалку.

«Родители и дети, приходя с улицы в группу, не пересекают общее игровое пространство. Тем самым получили деление на чистую и грязную зону. Групповые помещения включают в себя раздевалку, игровую зону, зону для сна, санитарные помещения, кухню-нишу. Они объединены со спальной зоной, трехъярусные выдвижные кровати располагаются вдоль стен и простенков между окнами», — добавили в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на региональный Минстрой сообщала, что до конца 2021 года в республике планируется строительство 12 школ по 720 ученических мест и 17 детских садов по 220 мест. Объекты будут построены в городах Назрани, Карабулаке, Сунже и сельских поселениях Средние и Верхние Ачалуки, Троицкое, Барсуки, Экажево, Инарки и Яндаре.

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