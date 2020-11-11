Вопросы социально-экономического развития Ингушетии обсудили в Пятигорске Чайка и Калиматов
В Пятигорске состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
Обсуждены вопросы социально-экономического и общественно-политического характера, в частности, связанные с ходом выполнения приоритетных национальных проектов.
Калиматов проинформировал Чайку об инвестиционных проектах, которые реализуются и планируются к реализации на территории Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Также детально рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике. Полпред нацелил руководство региона на актуализацию и принятие дополнительных мер, направленных на профилактику распространения Covid-19, говорится в релизе.