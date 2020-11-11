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Вопросы социально-экономического развития Ингушетии обсудили в Пятигорске Чайка и Калиматов

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В Пятигорске состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Обсуждены вопросы социально-экономического и общественно-политического характера, в частности, связанные с ходом выполнения приоритетных национальных проектов.

Калиматов проинформировал Чайку об инвестиционных проектах, которые реализуются и планируются к реализации на территории Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также детально рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике. Полпред нацелил руководство региона на актуализацию и принятие дополнительных мер, направленных на профилактику распространения Covid-19, говорится в релизе.

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