Вопросы развития малого бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Ингушетии обсудили в Магасе

Стороны также обсудили стратегию социально-экономического развития республики до 2024 года, проблему занятости населения в регионе. Речь шла и о реализуемых на территории субъекта инвестиционнах проектах, в том числе обувной и швейной фабриках, с работой которых Бородин ознакомился лично.

Особое внимание в ходе беседы было уделено плану реализации поручений вице-премьера Юрия Трутнева, данных во время рабочего визита в Ингушетию в октябре прошлого года. По итогам были определены задачи по улучшению работы, а также намечены планы на 2021 год, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.