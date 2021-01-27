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Вопросы развития малого бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Ингушетии обсудили в Магасе

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Расширение возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в Ингушетии стали основными темами встречи Главы региона Махмуд-Али Калиматова с помощником заместителя председателя правительства России Андреем Бородиным.

Стороны также обсудили стратегию социально-экономического развития республики до 2024 года, проблему занятости населения в регионе. Речь шла и о реализуемых на территории субъекта инвестиционнах проектах, в том числе обувной и швейной фабриках, с работой которых Бородин ознакомился лично.

Особое внимание в ходе беседы было уделено плану реализации поручений вице-премьера Юрия Трутнева, данных во время рабочего визита в Ингушетию в октябре прошлого года. По итогам были определены задачи по улучшению работы, а также намечены планы на 2021 год, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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