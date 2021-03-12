Юбилей

Вопросы подготовки к празднованию 100-летия ингушской государственности обсуждались в Москве

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В рамках рабочей поездки в Москву премьер республики Владимир Сластенин провел ряд встреч, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В частности, с заместителем руководителя Минкультуры России Ольгой Яриловой обсуждались вопросы развития культуры в регионе, а также отдельно была рассмотрена тема празднования 100-летия ингушской государственности, которое будет отмечаться в 2024 году.

Главными темами беседы с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой стали санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе и дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сластенин также поблагодарил Попову за помощь, оказанную республике во время пандемии, и от имени Главы региона вручил медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

С гендиректором, председателем правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным премьер обговорил задачи, стоящие перед властями региона в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что Ингушетия планирует до конца 2022 года досрочно реализовать федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Напомним, в 1924 году была образована Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе, которая просуществовала 10 лет.

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