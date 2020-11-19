Вопросы модернизации парка техники в Ингушетии обсудили в Минсельхозе России

В мероприятии приняли участие руководители регионального органа управления АПК, представители Минпромторга России, АО «Росагролизинг» и «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», российских заводов-производителей сельхозтехники, отраслевых союзов и ассоциаций, сообщает пресс-служба аграрного ведомства России.

По состоянию на 1 ноября у аграриев Ингушетии насчитывалось 618 тракторов, 165 зерноуборочных комбайнов и 25 кормоуборочных комбайнов. Нагрузка на один трактор в текущем году составила 154 га, на зерноуборочный комбайн — 368 га.

На 13 ноября производителями сельскохозяйственных товаров приобретено 10 тракторов, 3 комбайна и 38 единиц прочей техники.

По итогам совещания перед республикой поставлена задача, провести инвентаризацию технического парка и совместно с АО «Росагролизинг» рассмотреть возможность создания машинно-технологической компании.

Кроме того, рекомендовано организовать ряд встреч сельхозтоваропроизводителей с отраслевой Ассоциацией Росспецмаш с целью демонстрации преимуществ отечественной сельхозтехники и возможностей ее приобретения по специальным программам АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», говорится в релизе.

Напомним, 20 октября текущего года в Ингушетии с рабочей поездкой побывал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он ознакомился с ходом реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса субъекта.