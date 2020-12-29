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Вопрос с протезированием руки Аиши Ажиговой из Ингушетии будет в скором времени решен — Кузнецова

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Анна Кузнецова

Вопрос с протезированием руки Аиши Ажиговой из Ингушетии, которая летом прошлого года получила серьезные травмы при избиении родственницей, будет в скором времени решен.

Об этом сообщила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью проекту «Лично — детям», который реализуется омбудсменом и Детским общественным советом, сообщает ТАСС.

«Она сейчас ходит в школу, поет в хоре, вот выступать на днях должна была. Мы поддерживаем связь. Есть текущие вопросы, которые помогаем решать. Скоро будет решаться вопрос с протезированием ручки, уже есть те, кто будет помогать Аише. Так потихоньку у нее все налаживается, это здорово», — сказала Кузнецова.

Девочка 4 июля 2019 года была доставлена в тяжелом состоянии в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. Врачи 7 августа прошлого года провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье. Как сообщал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ребенку планируют поставить протез.

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