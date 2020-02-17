«Вопрос повышения качества образования, в том числе и дошкольного, находится в зоне особого внимания Главы Ингушетии — это видно сразу. Мы это стремление будем всячески поддерживать, помогать создавать условия для полноценного и всестороннего развития ребенка, внедрять новые программы подготовки педагогических кадров — воспитателей, психологов, логопедов. Ведь именно от качества их работы зависит будущее ребенка», — отметил Кравцов.

Он также подчеркнул, что решение вопроса нехватки детских садов является одной из первостепенных задач министерства просвещения.

«Нехватка мест в детских садах — это проблема, которую надо решить одной из первых. Министерство просвещения в приоритет ставит задачу увеличить число мест. Ради этого мы будет строить детские дошкольные учреждения, ремонтировать существующие. А чтобы дети чувствовали себя комфортно во всех отношениях, будем готовить профессиональные кадры, помогать осваивать профессию молодым специалистам, особенно в первые три года работы», — сказал Кравцов.

Министр также рассказал журналистам о работе ведомства по упрощению процедур, связанных, в том числе, с приемом в детские сады и переводом из одного сада в другой. В частности, разработаны проекты приказов об утверждении порядка приема в дошкольные учреждения и методические рекомендации по формированию и ведению региональных информационных систем.

По его словам, документы сделают процедуру распределения мест в дошкольных учреждениях более доступной и понятной для родителей. Прием в государственный или муниципальный детский сад проводится по направлению органа управления в сфере образования с использованием региональных информационных систем. Аналогичный принцип будет закреплен при переводе в другое учреждение.

Региональные информационные системы работают во всех субъектах федерации и содержат информацию как о детях, уже посещающих детские сады, так и о тех, кто нуждается в предоставлении места. Все данные аккумулируются на федеральном уровне. Министерству просвещения такая система позволяет в сотрудничестве с регионами принимать решение о строительстве детских образовательных учреждений, чтобы устранить нехватку мест, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что ДОУ на 220 мест с ясельными группами станет первым в сельском поселении Сурхахи и откроется уже весной. Здесь предусмотрены

осмотрели актовый и спортивный залы, пищеблок, детские спальни и учебные кабинеты, дворовая игровая площадка.