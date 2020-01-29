«В настоящее время идет процедура по оформлению права собственности компании «Россети Северный Кавказ» в отношении более 350 электросетевых объектов Ингушетии, которые включены в программу снижения потерь», — сообщил руководитель электросетевого комплекса СКФО Иванов.

В целях завершения мероприятий по оформлению прав на бесхозяйные электросетевые объекты, которых в республике около тысячи, участники встречи приняли решение о проведении повторной совместной инвентаризации бесхозяйного электросетевого имущества, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Прежде всего, каждый из нас должен помнить, что эта работа проводится энергетиками в интересах жителей республики и является социально значимой. Поэтому вопрос инвентаризации бесхозяйных объектов требует незамедлительного решения», — подчеркнул Калиматов.

Важной темой обсуждения также стал ход исполнения в Ингушетии решений правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Отметив актуальность данного вопроса, Глава Ингушетии дал указания ответственным лицам для корректного и качественного исполнения федеральных правительственных поручений на территории региона, говорится в релизе.