Вооруженная банда совершила налет на частный дом в Ингушетии

«7 марта в 23:00 несколько неизвестных, скрывавших лица под масками, предположительно, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в дом на ул. Дружбы в селе Экажево. Налетчики повредили видеорегистратор и автомобиль хозяина домовладения «Mercedes-Benz», забрали женские серьги и золотую цепочку стоимостью 70 тыс. руб.», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, нападавшие нанесли побои проживающему в домовладении мужчине 1952 года рождения и скрылись в неизвестном направлении.

По данному эпизоду полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Сейчас правоохранители ищут банду.