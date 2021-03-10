Вооруженная банда совершила налет на частный дом в Ингушетии
Правоохранительные органы ищут неизвестных, совершивших вооруженное разбойное нападения на частное домовладение в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
«7 марта в 23:00 несколько неизвестных, скрывавших лица под масками, предположительно, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в дом на ул. Дружбы в селе Экажево. Налетчики повредили видеорегистратор и автомобиль хозяина домовладения «Mercedes-Benz», забрали женские серьги и золотую цепочку стоимостью 70 тыс. руб.», — сказал представитель ведомства.
Кроме того, нападавшие нанесли побои проживающему в домовладении мужчине 1952 года рождения и скрылись в неизвестном направлении.
По данному эпизоду полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
Сейчас правоохранители ищут банду.